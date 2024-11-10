«Челси» — «Арсенал»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на лондонское дерби в АПЛ

10 ноября состоится матч чемпионата Англии между «Челси» и «Арсеналом». Центральный поединок 11-го тура АПЛ стартует в 19:30 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего в лондонском дерби, ты можешь забрать фрибет до 2000 рублей от БЕТСИТИ. Для этого необходимо:

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У поклонников «Челси» есть поводы для оптимизма в преддверии лондонского дерби. В текущем сезоне АПЛ «аристократы» потерпели всего два поражения. Примечательно, что коллектив Энцо Марески проигрывал только тем командам, которые находятся выше в турнирной таблице: «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». В прошлом туре «синие» увезли ничью с «Олд Траффорд», не позволив «Манчестер Юнайтед» победить в первой встрече после увольнения Эрика тен Хага.

«Арсенал» находится не в лучшем состоянии. В трёх последних турах «канониры набрали только одно очко, разойдясь миром с «Ливерпулем». Поражения от «Борнмута» и «Ньюкасла» отбросили команду Микеля Артеты за пределы лидирующей тройки. Однако для гостей есть и хорошие новости. «Пушкари» не знают поражений против «Челси» в рамках чемпионата на протяжении пяти встреч кряду.

После 10 сыгранных туров обе лондонские команды имеют идентичные результаты. В их активе по 18 очков. По дополнительным показателям «Челси» расположился на строчку выше и идёт четвёртым. «Арсенал» замыкает первую пятёрку.

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