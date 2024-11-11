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«Торпедо» — «Сочи»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

«Торпедо» — «Сочи»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ
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В понедельник, 11 ноября, состоятся сразу пять встреч. Среди прочих выделяется матч «Торпедо» — «Сочи», который пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение нижегородцам. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.64, что приблизительно равно 58% вероятности.

Победа «Сочи» по итогам трёх периодов соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70 (около 21% вероятности).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Нижнем Новгороде получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.41. Если обе команды забьют уже в первом периоде, сыграет коэффициент 2.85 (чуть больше 35% вероятности).

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