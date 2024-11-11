«Торпедо» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на встречу КХЛ «Торпедо» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» победит с форой (+1.5) за 1.81.

«Сочи» в этом сезоне взялся тренировать Сергей Зубов, но от результатов прошлого розыгрыша нынешние не сильно отличаются. Команда всё так же бредёт в хвосте турнирной таблицы, набрав за 20 игр всего 23 очка. Отставание от места в топ-8, которое даёт право сыграть в плей-офф, составляет пять очков.

Хорошие новости тоже есть, ведь сочинцы приезжают в Нижний Новгород после гостевой победы над главным конкурентом по борьбе за плей-офф — подмосковным «Витязем» (3:1). Причём победа эта была добыта в волевом стиле.

Более того, матчем ранее подопечные Сергея Зубова разгромили в Санкт-Петербурге местный СКА (5:2). Две достаточно результативные победы подряд могут вселить уверенность в сочинских хоккеистов. А на соперника эти самые победы могут, напротив, оказать давление.

Дело в том, что «Торпедо» сильно хромает. 27 очков в 25 играх — это мало. И если «Сочи» подобные показатели можно простить ввиду его статуса аутсайдера, то с регулярно играющего в плей-офф «Торпедо» спрос совершенно другой. Особенно после того, как в прошлом сезоне команда показала высокую планку. Как минимум по части яркого, атакующего хоккея.

Сейчас же нижегородская команда идёт на неприятной серии — в семи прошлых матчах одержала только одну победу над московским «Динамо» (5:4 Б) благодаря буллитам. В остальных случаях потерпела шесть поражений, четыре из которых — в основное время. Стоит отметить непростой календарь, ведь соперники были в основном серьёзные, однако отсутствие побед не может не сказываться.

При этом последние три игры подопечные Игоря Ларионова завершили за пределами основного времени, что может отразиться и на физическом состоянии. И это те факторы, которыми попробуют воспользоваться гости. С учётом того, что «Сочи» обыграл «Торпедо» в четырёх из пяти прошлых очных встреч, наверняка навяжет борьбу и теперь. Плюсовая фора на гостей выглядит интересно.