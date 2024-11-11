«Питтсбург» — «Даллас»: эксперты назвали фаворита матча НХЛ

12 ноября на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Даллас». Начало игры — в 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.15. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2150 рублей.

Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90. Ничья по итогам 60 минут при этом доступна за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.