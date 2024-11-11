«Питтсбург» — «Даллас»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Питтсбург» — «Даллас».

Ставка: «Даллас» победит за 2.15.

«Питтсбург» очень плохо начал сезон, но в последнее время команда оживилась. Решение Майка Салливана перевести Евгения Малкина в одно звено с Сидни Кросби приносит хорошие плоды. Если так пойдёт и дальше, «Пингвинз» могут побороться за путёвку в плей-офф. Плохо только, что старания Малкина и Кросби часто обесцениваются ненадёжной защитой. В 16 встречах «Пингвинз» пропустили 61 шайбу, что является одним из худших показателей в Восточной конференции.

«Даллас» проиграл только 5 из 13 встреч. Практически все очки «Старз» потеряли в играх с располагающимися в верхней части сводной таблицы НХЛ командами. Семь из восьми побед они одержали в основное время.

У «Далласа» одна из лучших комплектаций состава в лиге. У него гармонично сочетаются скорость и техника молодых хоккеистов с опытом ветеранов.

У «Далласа» одна из самых слаженных игр в обороне. В 13 встречах «Старз» пропустили только 32 шайбы, хотя и сами забросили немного — 39. Впрочем, невысокая результативность не сильно мешает команде стабильно добывать хорошие результаты.

Заключить пари на то, что «Даллас» победит «Питтсбург» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. «Старз» выиграли пять из шести последних очных встреч. Четыре из побед одержали по итогам 60 минут. Они намного организованнее и стабильнее, чем «Пингвинз».

Да, подопечные Салливана неплохо прибавили на последнем отрезке сезона. Встреча с «Вашингтоном» дарит надежду, что они могут обыгрывать не только нестабильных середняков и аутсайдеров, но и команды покрепче. Однако у «Кэпиталз» многое не получалось.

«Даллас» — совсем другого плана соперник. Отнять у него очки — очень сложная задача. Если у «Старз» не идёт игра, они начинают показывать ещё более дисциплинированный прагматичный хоккей и чаще всего добиваются своего.