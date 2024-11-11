«Вегас» — «Каролина»: прогноз на матч 12 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Вегас» — «Каролина».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.10.

У «Вегаса» всё в рабочем порядке. Он расположился на второй строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Отставание от лидирующего «Лос-Анджелеса» составляет одно очко, но у подопечных Брюса Кэссиди есть ещё несколько матчей в запасе. Все пять поражений они потерпели в гостях.

У «Каролины» дела идут ничуть не хуже. Она занимает вторую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Подопечные Рода Бриндамора проиграли только 3 из 13 матчей. Восемь побед они одержали в основное время. Тренер продолжает делать ставку на агрессивный быстрый хоккей, с акцентом на доминирование на всех участках площадки.

Немаловажную роль в его системе играют Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. В 13 встречах защитник набрал восемь очков, а нападающий забросил пять шайб и отдал девять голевых передач.

Поставить на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. У «Вегаса» поражений больше, чем у «Каролины». Однако стоит отметить, что «Голден Найтс» ещё ни разу не уступили в этом сезоне дома. Поддержка родных трибун оказывает на них большое воздействие.

У «Вегаса» и «Каролины» всё просто замечательно с результативностью. «Харрикейнз» в 13 встречах забросили 54 шайбы. «Голден Найтс» провели на одну игру больше и забили 61 гол. В составе обеих команд полно техничных хоккеистов, обладающих поставленными бросками и отменным видением площадки.