«Салават Юлаев» — «Лада»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

12 ноября на стадионе «Уфа-Арена» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада». Начало игры — в 17:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «Салават Юлаев»: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.72. В случае успеха хозяев выплата с 1000 рублей составит 1720 рублей.

Шансы тольяттинцев эксперты оценили в 4.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90.

Букмекеры считают, что матч «Салават Юлаев» — «Лада» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40.