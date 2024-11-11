«Амур» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Амур» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 1.84.

«Амур» был очень близок к тому, чтобы прервать свою неудачную серию в домашнем матче с «Автомобилистом». Хабаровчане создали много опасных моментов и забили дважды – небывалая результативность команды в последнее время. Но этого не хватило для победы: Дмитрий Лозебников пропустил трижды и екатеринбуржцы увезли победу. «Амур» проиграл 11-й матч подряд и повторил антирекорд клуба в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Для «Трактора» выезд на Дальний Восток начался не слишком удачно. Челябинцы могли выигрывать у «Адмирала» в основное время, но упустили преимущество, а в овертайме Джек Родевальд принёс победу команде из Владивостока. Это не помешало «Трактору» сохранить лидерство в Восточной конференции, но выигравший в Хабаровске «Автомобилист» подобрался к соседям по Уралу на расстояние вытянутой руки – команды разделяют три очка, при этом екатеринбуржцы провели на матч меньше.

Игра против «Трактора» могла стать первой для нового главного тренера «Амура» Алексея Заварухина, с которым челябинский клуб расстался после прошлого сезона. Но пока Заварухин не назначен, и не факт, что его назначение состоится. Эти перемены могли встряхнуть «Амур», но в матче с «Трактором» всё-таки ставлю на челябинцев и их победу в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».