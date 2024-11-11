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«Амур» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Амур» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – «Трактор».

Ставка: ТМ 5 за 1.83.

«После поражения в битве лидеров конференций от «Локомотива» челябинцы отдыхали пять дней и со скрипом возвращают себе игровой тонус. В субботнем поражении от «Адмирала» вроде бы нет ничего страшного – три шайбы заброшено, один балл за ничью в основное время есть, а по игре «Трактор» и вовсе был интереснее хозяев. Но, с другой стороны, уральская команда восприняла мини-серию из двух проигрышей с определённой нервозностью: Ткачёву урезают игровое время, молодые звёзды вроде Шабанова позволяют себе провалить матч целиком.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, в Хабаровске гости выиграют. У «Амура» 11 поражений подряд, и эта грустная серия точно не прервётся в матче с соперником уровня «Трактора». Главная интрига – тотал. Ещё 10 дней назад можно было бы гарантированно ставить на победу челябинцев с разницей «плюс пять». Сейчас всё же есть сомнения в том, что фавориты забьют столько, сколько захотят. Не забывайте и про фактор часового пояса. Берём сдержанную победу лидеров Востока: больше 5 шайб в этой встрече не будет», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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