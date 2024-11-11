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«Авангард» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Омске

«Авангард» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Омске
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Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – СКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.05.

«Очень крутое «газпромовское дерби». Как я помню по прошлому сезону, там всегда было много голов и счета 9:5 не казались чем-то удивительным. Буше делал хет-трик, СКА отлично играл в атаке.

Но если вспомнить последние матчи этих команд, то, к примеру, «Авангард» против «Амура» перебросал своего соперника, но победил всего 2:1. «Амур» просто очень нерезультативно играет. Но, опять-таки, в команду постоянно приходят новички, как есть они и у СКА, который после серии из семи побед подряд выдал череду из трёх поражений. Даже уступили «Куньлуню».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Есть риск, что команды закроются и покажут нерезультативный хоккей. Но я думаю, что без ошибок они не обойдутся. Я предлагаю всё же играть от тотала больше. Накал в матче будет большой, показывают его по большим каналам страны. Не буду гадать на победителя, а вот очередную веселуху жду — берём ТБ 5.5», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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