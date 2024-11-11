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«Авангард» — СКА: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» — СКА: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – СКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.72.

«Будет бойня покруче, чем в плей-офф. «Авангард» в последние годы всегда настраивается на питерцев по-особенному, старается не просто выиграть, но ещё и сделать это ярко. Вспомните, как в регулярке-2023/2024 в Омске «ястребы» выиграли 9:5 – и это был лучший их матч за весь сезон. А теперь мотивация у хозяев ещё выше. Команда идёт вне зоны плей-офф, из шести последних матчей крайне неудачно провела пять. Да и забивать меньше трёх таким соперникам, как «Амур» и «Адмирал», — мягко говоря, плохо. Пора реабилитироваться.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Питер тоже постарается сыграть в полную силу. После четырёх поражений кряду проигрывать в Омске недопустимо. И в этом плане хозяевам не повезло. СКА постарается сыграть на максимуме возможностей. Если это удастся хотя бы паре звеньев нападения – победа невских армейцев будет очень уверенной. По сумме мастерства гости гораздо сильнее, их главный тренер умеет вести эффективную работу над ошибками. Так что берём победу питерской команды – и, наверное, ставку на результативный хоккей. Зрители увидят больше пяти голов, ведь останавливать атаку невских армейцев сегодняшнему «Авангарду» просто нечем», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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