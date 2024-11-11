Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Баффало» — «Монреаль»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

«Баффало» — «Монреаль»: ставка Германа Титова на матч НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Баффало» — «Монреаль».

Ставка: победа «Баффало» за 2.00.

«Баффало» и «Монреаль» роднит соперничество по Атлантическому дивизиону. И если «Сэйбрз» очень близки к попаданию в зону плей-офф и занимают девятое место в конференции, то «Канадиенс» опустились в самый подвал «Востока» и идут на 16-й строчке. Этот факт не удивляет, если вспомнить, что канадский клуб проиграл шесть последних матчей. Невелики шансы на победу и в ближайшей игре с «Баффало».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сэйбрз» сейчас очень нужны очки. Молодая команда, кажется, созрела к тому, чтобы навязать серьёзную борьбу за место в плей-офф. И с кем — если не с аутсайдером конференции — ей набирать очки? Тем более что в последних играх «клинки» набрали неплохой ход: выдали серию из трёх побед подряд, в том числе — над «Рейнджерс», которых разгромили 6:1. В ближайшем матче верим в продолжение победной серии. Поставим на выигрыш «Баффало» в основное время», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Питтсбург» — «Даллас». Дадонов прервёт эйфорию Малкина и Кросби
«Питтсбург» — «Даллас». Дадонов прервёт эйфорию Малкина и Кросби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android