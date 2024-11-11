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«Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.77.

«У «Адмирала» заканчивается домашняя серия, хотя команде явно нравиться играть во Владивостоке — дальневосточники делают всё, чтобы продлить каждую встречу. Все три матча закончились в овертайме. Сначала команда Леонида Тамбиева ушла с 0:2 в игре с «Металлургом», но всё равно уступила в овертайме, когда осталась в меньшинстве (2:3 ОТ). В следующей игре вышла победителем из противостояния с «Авангардом». Гости спаслись за две секунды до финальной сирены, но в дополнительное время «Адмиралу» хватило 45 секунд, чтобы забрать второе очко (3:2 ОТ). И, наконец, встреча с «Трактором», лидером Восточной конференции. Хозяева дважды вырывались вперёд по ходу матча, но в какой-то момент были близки, чтобы уступить в основное время. Но, пропустив третью шайбу, довольно быстро отыгрались. И в этот раз уже Владивосток реализовал численное преимущество в овертайме (4:3 ОТ). Если подытоживать результаты этих трёх встреч, то команда набрала пять очков из шести возможных. Неплохой результат, который поднял «Адмирал» на пятую строчку на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2-й период
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петухов (Ручкин) – 15:44 (5x5)     1:1 Бывальцев (Кузнецов) – 16:11 (5x5)     2:1 Шэн (Старков, Шулак) – 18:25 (5x5)    

Но в гости к команде Леонида Тамбиева приезжает клуб, который тоже может похвастать недавней победой над «Трактором», для неё «Автомобилисту» хватило и основного времени (5:4). А ещё Екатеринбург расскажет про пятиматчевую серию из побед. Пусть и не над самыми статусными соперниками. Кроме Челябинска, «Автомобилист» дважды обыграл «Нефтехимик» — оба раза с одинаковым счётом 3:2 в гостях и дома, в Казахстане в третьем периоде разобрался с «Барысом» (3:1) и удачно начал дальневосточные матчи с победы над «Амуром» (3:2). Команды сыграют сразу два очных матча, но вторая встреча пройдёт в Екатеринбурге. Но это не значит, что команда Николая Заварухина горит желанием расставаться с потенциальными очками во Владивостоке и набирать своё дома.

В погоне за первым местом на Востоке «Автомобилисту» желательно набирать очки регулярно. А вот серия удачных матчей для «Адмирала», возможно, затянулась. Ставка: итоговая победа «Автомобилиста», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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