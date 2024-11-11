«Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.77.

«У «Адмирала» заканчивается домашняя серия, хотя команде явно нравиться играть во Владивостоке — дальневосточники делают всё, чтобы продлить каждую встречу. Все три матча закончились в овертайме. Сначала команда Леонида Тамбиева ушла с 0:2 в игре с «Металлургом», но всё равно уступила в овертайме, когда осталась в меньшинстве (2:3 ОТ). В следующей игре вышла победителем из противостояния с «Авангардом». Гости спаслись за две секунды до финальной сирены, но в дополнительное время «Адмиралу» хватило 45 секунд, чтобы забрать второе очко (3:2 ОТ). И, наконец, встреча с «Трактором», лидером Восточной конференции. Хозяева дважды вырывались вперёд по ходу матча, но в какой-то момент были близки, чтобы уступить в основное время. Но, пропустив третью шайбу, довольно быстро отыгрались. И в этот раз уже Владивосток реализовал численное преимущество в овертайме (4:3 ОТ). Если подытоживать результаты этих трёх встреч, то команда набрала пять очков из шести возможных. Неплохой результат, который поднял «Адмирал» на пятую строчку на Востоке.

Но в гости к команде Леонида Тамбиева приезжает клуб, который тоже может похвастать недавней победой над «Трактором», для неё «Автомобилисту» хватило и основного времени (5:4). А ещё Екатеринбург расскажет про пятиматчевую серию из побед. Пусть и не над самыми статусными соперниками. Кроме Челябинска, «Автомобилист» дважды обыграл «Нефтехимик» — оба раза с одинаковым счётом 3:2 в гостях и дома, в Казахстане в третьем периоде разобрался с «Барысом» (3:1) и удачно начал дальневосточные матчи с победы над «Амуром» (3:2). Команды сыграют сразу два очных матча, но вторая встреча пройдёт в Екатеринбурге. Но это не значит, что команда Николая Заварухина горит желанием расставаться с потенциальными очками во Владивостоке и набирать своё дома.

В погоне за первым местом на Востоке «Автомобилисту» желательно набирать очки регулярно. А вот серия удачных матчей для «Адмирала», возможно, затянулась. Ставка: итоговая победа «Автомобилиста», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».