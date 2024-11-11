«Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ 11 ноября

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс».

Ставка: индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 3 за 1.57.

«У «Нефтехимика» есть шанс и мотивация прервать пятиматчевую серию поражений, отмечая свою 1000-ю игру в КХЛ.

Хозяева — девятые на Востоке, гости — 11-е, но разница по очкам солидная: 22:14 в пользу «Нефтехимика». Что-то забарахлило в понимании игры «волков», молодёжь не тащит, что и привело к пяти поражениям кряду, три из них — в одну шайбу. «Нефтехимик» держится на большинстве, честном слове и Лещенко (7+4). У Богдана Киселевича 0 очков в 18 играх, к нему явно не могут найти подход и использовать лучшие стороны опытного защитника. Состав «Барыса» посолиднее на 2,5 звена, но это мало помогает. Команда отказывается забрасывать больше одной шайбы за матч. Результативность оппонента не радостнее — меньше 2,5 гола за вечер. Сложно представить, что команды решат устроить голевой парад при низкой реализации редко появляющихся моментов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

На выезд не поехал капитан Роман Старченко, у которого лишь две передачи в 12 играх. Это единственный действующий участник первой очной встречи между клубами и дебютной — для «Нефтехимика» в КХЛ в 2008 году. Тогда «Барыс» победил 2:1 по буллитам. Традиционный счёт для этой пары.

Соперники уже дважды пересекались в этом сезоне в Казахстане. В обоих случаях понадобилось больше 60 минут. 2:1 в овертайме за «Нефтехимиком» и 2:1 — по буллитам при уже четвёртом за сезон тренере в пользу «Барыса». История очных встреч — на стороне гостей Нижнекамска: 16:13 — по победам в основное, 4:1 — по буллитам, 126:103 — по шайбам.

Галым Мамбеталиев — приверженец игры «от печки». Забивать больше при очередном наставнике «Барыс» не стал, но хотя бы не пропускает лукошко, что позволяет команде держаться на плаву. Для такой системы «низовой» результат — закономерный.

По-хорошему хозяевам пора побеждать, но каждый раз логический для КХЛ итог уходит в минус. Поэтому ИТМ 3 для «Нефтехимика», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».