«Колорадо» — «Нэшвилл»: прогноз Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Нэшвилл».

Ставка: ТБ 5 за 1.27.

«Большое возвращение Ничушкина ожидается в пятницу против «Вашингтона». А пока «Колорадо» вне зоны плей-офф, на 10-м месте Запада с 14 очками в 15 играх и разницей шайб 52:59. Как показала практика, шансы на победу всегда выше не с Георгиевым в воротах. Справедливости ради, команда смогла собраться в субботу, уступая «Каролине» 0:2 на своей площадке. «Ураганы» затрещали по швам во втором периоде после пяти забитых хозяевами шайб. Денверцы смогли спродюсировать голы в большинстве, в меньшинстве, в пустые ворота и три — при игре «5 на 5». Маккиннон набрал 1+3, Рантанен — 2+1 и Макар — гол.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

«Предаторс» на выезде уступили «Вашингтону» 2:3 и «Флориде» 2:6, а потом неожиданно всухую обыграли «Юту» 4:0. В последнем матче «хищники» продемонстрировали стабильность, забив в каждом периоде.

Из позитивного — Стэмкос набирает очки в трёх матчах подряд. Из горького опыта — «Нэшвилл» проиграл семь из последних восьми очных встреч с «Колорадо».

В центральном дивизионе соперники не так далеки друг от друга: «Эвс» — пятые, «Нэшвилл» замыкает восьмёрку с 11 очками и 37:50 по голам. «Лавины» (4-5-0) дома должны подтянуться и на данный момент рассчитывают на третью домашнюю победу подряд. «Нэшвилл» на выезде — 1-3-1.

Обе команды показывают недоразумение в обороне, «Нэш» периодически испытывает проблемы в атаке, но в целом должны накидать друг другу минимум на пять голов. ТБ 5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».