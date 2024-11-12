«Салават Юлаев» — «Лада»: прогноз на матч в Уфе

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Салават Юлаев» — «Лада».

Ставка: «Лада» не проиграет за 2.05.

«Салават Юлаев» проиграл только два из восьми последних матчей. Поспешно делать вывод о том, что команда набрала хороший ход и нашла свою игру. Дело в том, что только три из шести побед подопечные Виктора Козлова одержали в основное время. И это при том, что у них был не очень сложный календарь.

В отличие от уфимцев, «Лада» действительно здорово прибавила на последнем отрезке сезона. Она выиграла пять из восьми последних матчей в основное время. В овертайме команда из Тольятти уступила «Трактору» (1:2 ОТ), а по итогам 60 минут проиграла «Адмиралу» (3:5) и ЦСКА (1:4).

В семи из восьми матчей подопечные Олега Браташа выступали на выезде. Тренер признался, что команде не хватило сил на второй и третий периоды встречи с ЦСКА. Он подчеркнул, что предыдущий матч с московским «Динамо» (3:2) получился эмоциональным и отнял много энергии. Перерыва в один день не хватило для восстановления.

К предстоящей игре «Лада» подходит в таких же условиях. Времени на отдых совсем мало. Хватит ли тольяттинцам запала? Встреча станет для них пятой подряд на выезде. Браташу придётся выжимать из подопечных все соки. Владислав Подъяпольский уже зашивается.

Хорошие результаты на последнем отрезке сезона — во многом заслуга 29-летнего голкипера. Он играет практически беспрерывно, но справляется с усталостью. Подъяпольский регулярно совершает невероятные спасения. Он заражает уверенностью сокомандников.

На морально-волевых качествах тольяттинцы способны отнять очки у «Салавата Юлаева». В их игре больше страсти и сплочённости, чем у уфимцев. Заключить пари на то, что сыграет Х2, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.