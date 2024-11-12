«Витязь» — «Северсталь»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

12 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» будет играть с «Северсталью» на льду «Арена-Балашиха». Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение подопечным Андрея Козырева. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.15. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2150 рублей.

Шансы «Витязя» оценили в 3.00. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.70. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Итоговая победа «Витязя» доступна за 2.30, итоговый успех «Северстали» оценён в 1.65.