«Витязь» — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.15.

«Богатыри» на четыре очка отстают от зоны плей-офф. Павел Десятков, конечно, старается улучшить положение и игру команды, но получается не очень. «Витязь» проиграл 7 из 10 последних матчей. Порадовали «богатыри» только победами над «Металлургом» (2:0), «Торпедо» (2:1) и минским «Динамо» (4:1). Добиться этих результатов у подопечных Павла Десяткова получилось за счёт надёжной игры в обороне и великолепных спасений от голкипера Максима Дорожко.

Подопечные Андрея Козырева в великолепной форме. Однако есть поводы сомневаться, насколько на самом деле жёлто-чёрные сильны. Дело в том, что календарь приготовил для них подарки. Перед последним матчем, который был проигран минскому «Динамо» (1:3), «Северсталь» шла на серии из семи побед.

Вот только обыгрывали «сталевары» такие команды, как «Адмирал», «Амур», «Сибирь», минское «Динамо» и «Куньлунь». На это нужно делать скидку.

Радует лишь тот факт, что «Северсталь» набрала большое количество очков во встречах с этими командами. Она умеет настраиваться на заведомо слабых соперников. Поэтому «Витязю» придётся непросто, но шансы не проиграть у него будут.

В последних пяти очных матчах «богатыри» побеждали трижды. Дело даже не в этом, а в том, какой хоккей закатывали команды болельщикам. Четыре встречи завершились минимум семью заброшенными шайбами.

Почему бы и на этот раз «Витязю» и «Северстали» не устроить фейерверк голов? Поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 2.15. Проверим, насколько «рыси» действительно в отличной форме.