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Назван фаворит центрального матча дня КХЛ «Спартак» — «Локомотив»

Назван фаворит центрального матча дня КХЛ «Спартак» — «Локомотив»
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12 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Локомотивом» на льду арены «Мегаспорт» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.35. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 2350 рублей.

Шансы красно-белых оценили в 2.70. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.62. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.73.

На итоговую победу «Спартака» дают 2.00, успех «Локомотива» с учётом ОТ и буллитов доступен за 1.85.

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