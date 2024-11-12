«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру КХЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 6.5 гола за 1.90.

Подопечные Алексея Жамнова набрали отличную форму. Второе место в таблице Западной конференции. Впереди только непоколебимый «Локомотив», до него 11 очков. У красно-белых пять побед подряд.

Однако железнодорожники творят настоящую магию, пишут историю и возглавляют таблицу Западной конференции с 46 очками. Как упомянули ранее, отрыв от ближайшего преследователя достаточно солидный. Подопечные Игоря Никитина проиграли всего лишь 4 из 26 встреч. Да то и в двух матчах уступили за пределами основного времени.

Можно без устали повторять, что таких отличных результатов ярославский клуб добивается благодаря системной игре, надёжной обороне и командному взаимодействию. Это действительно так. К предстоящему матчу «Локомотив» подходит с серией из 10 побед. За это время он выигрывал у таких сильных соперников, как московское «Динамо» (4:3 Б), СКА (3:2), «Ак Барс» (3:2 Б и 2:1), «Трактор» (5:3) и «Торпедо» (2:1 Б).

Нас ждёт очень интересный матч. Во-первых, встречаются команды, занимающие соседние места в таблице. Во-вторых, оба клуба подходят к игре с серией побед. Даже как-то не хочется, чтобы одна из них уступала, но в хоккее это невозможно.

Вряд ли будет много голов в этом матче. «Спартак» показывает открытый хоккей только с агрессивными в нападении соперниками. «Локомотив» — эталон обороны. Если красно-белые и смогут прервать победную серию железнодорожников, то вряд ли в основное время. Уж слишком хороши подопечные Игоря Никитина. Хочется взять ничью, но подстрахуемся ставкой на то, что ярославцы не проиграют, а тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 1.90.