Александр Зверев — Андрей Рублёв: эксперты назвали фаворита матча Итогового турнира ATP

11 ноября в Турине в матче группового этапа Итогового турнира ATP сыграют россиянин Андрей Рублёв и Александр Зверев из Германии. Начало матча — не ранее 22:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом немецкого теннисиста. На победу Зверева можно сделать ставку с коэффициентом 1.28, а победа Рублёва доступна за 3.90. Если россиянин выиграет хотя бы один сет, сыграет котировка 1.87, а на успех Рублёва в двух партиях предлагают коэффициент 6.40.

На ТБ 22.5 гейма в матче можно сделать ставку за 1.83, а обратный исход идёт за 2.05. На тай-брейк в матче принимают ставки с коэффициентом 1.72.

Андрей Рублёв попал на Итоговый турнир седьмым в последний момент после того, как от участия в соревнованиях отказался Новак Джокович.