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Эксперты назвали шансы Даниила Медведева и Андрея Рублёва выиграть Итоговый турнир ATP

Эксперты назвали шансы Даниила Медведева и Андрея Рублёва выиграть Итоговый турнир ATP
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На этой неделе в Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP. В числе восьми сильнейших теннисистов оказались два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Аналитики оценили шансы россиян победить.

Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 28.00. Даниил уже проиграл первый матч, он уступил американцу Тейлору Фрицу — 4:6, 3:6.

Шансы Рублёва оценили чуть выше — в 25.00. Сегодня Андрей проведёт свой первый матч на турнире против Александра Зверева из Германии.

Главным фаворитом букмекеры считают итальянца Янника Синнера, на его победу можно сделать ставку с коэффициентом 2.00. Шансы Карлоса Алькараса оценили в 3.50, а ставки на победу Зверева принимают с котировкой 7.50.

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