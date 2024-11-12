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Названы шансы Медведева одержать первую победу на Итоговом турнире ATP

Названы шансы Медведева одержать первую победу на Итоговом турнире ATP
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Российские теннисисты продолжают борьбу на Итоговом турнире АТР в итальянском Турине. 12 ноября Даниил Медведев будет играть с Алексом де Минором из Австралии в матче 2-го тура группового этапа. Начало – не ранее 16:00 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение российскому теннисисту. Поставить на победу Даниила Медведева можно с коэффициентом 1.83, это примерно 55% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1830 рублей.

Шансы де Минора оценили в 2.14. Это около 45% вероятности.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 22.5 гейма можно за 1.83, а тотал меньше 22.5 гейма идёт с коэффициентом 1.98. Вероятность победы Медведева со счётом 2:0 по сетам оценили в 2.83.

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