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Даниил Медведев — Алекс де Минор: прогноз на матч 12 ноября

Даниил Медведев — Алекс де Минор: прогноз на матч 12 ноября
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Итогового турнира АТР Даниил МедведевАлекс де Минор.

Ставка: де Минор победит за 2.10.

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Медведев начал групповой этап Итогового турнира АТР с поражения от Тейлора Фрица – 4:6, 3:6. Если Даниил проиграет и второй матч группового этапа, то его шансы на выход в следующий раунд будут невероятно низкими.

Алекс де Минор получил в прошлом матче Итогового турнира АТР соперника куда сложнее. Он сыграл с Янником Синнером и уступил – 3:6, 4:6. Хотя начиналась встреча для австралийца довольно неплохо. При счёте 1:1 по геймам он сделал брейк и повёл – 2:1. К сожалению, это был единственный момент в его игре, который достоин внимания. Дальше итальянец делал свою работу качественно.

Де Минор выигрывал у Медведева в этом сезоне. Он победил россиянина в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. Поэтому австралиец надеется повторить успех. Он точно не боится такого статусного соперника.

«Мастерс» в Париже Алекс провёл намного лучше Даниила. Он добрался до четвертьфинала, добыв три победы. Уступил де Минор Хольгеру Руне (4:6, 6:4, 5:7). Хотя повёл себя достойно и держался неплохо.

Медведев смотрится уставшим, часто ошибается и заканчивает 2024 год без трофеев. Как недавно отметила бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова, Даниил подошёл выжатым морально и эмоционально к Итоговому турниру.

Быть может, россиянину лучше начать готовиться к следующему сезону, работать над ошибками и просто расслабиться. Де Минор выглядит более мотивированным на эту встречу. Да и он в этом году уже побеждал Медведева. Поставим на то, что Алекс выиграет, за 2.10.

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