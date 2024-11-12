«Рейнджерс» — «Виннипег»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Рейнджерс» — «Виннипег».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.15.

Хозяева расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Подопечные Питера Лавиолетта выиграли 9 из 13 матчей в основное время. Благодаря стараниям Шестёркина и Куика «Рейнджерс» пропустили в 13 встречах только 30 шайб, что является одним из лучших показателей в лиге.

Тем временем «Виннипег» сметает всех на своём пути. Он с солидным отрывом возглавляет сводную таблицу НХЛ. Клуб установил рекорд, выиграв 14 из 15 матчей. «Джетс» стали лучшей командой в истории НХЛ, которой удалось продемонстрировать такую статистику побед в первых 15 играх с начала регулярки.

У «Виннипега» не видно уязвимых мест. У него отличная глубина состава. Подопечные Скотта Арниела показывают до неприличия слаженную командную игру. У «Джетс» полный порядок в обороне и не менее надёжная вратарская бригада, чем у «Рейнджерс».

Делает разницу Коннор Хеллебайк. В текущем сезоне голкипер принял участие в 12 матчах, в которых пропустил всего лишь 22 шайбы. Будет интересно понаблюдать за соперничеством между ним и Игорем Шестёркиным. Американец и россиянин — одни из главных претендентов на «Везина Трофи».

Ещё стоит отметить, что в систему Арниела неплохо вписался Владислав Наместников. В 15 играх нападающий записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и отдал семь результативных передач. Впрочем, вряд ли он станет главным героем грядущего матча. На первый план выйдет мастерство Шестёркина и Хеллебайка.

Поставить на то, что сыграет ТМ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Вне зависимости от того, кто победит, нас ждёт очень интересная игра. Голов вряд ли будет много, но заскучать команды точно не дадут.