«Спартак» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.24.
«Парадокс, но после громкого домашнего поражения от СКА дела у «Спартака» пошли на лад. Красно-белые не только одержали пять побед подряд, но и научились строго играть в обороне. Всего одна пропущенная за шесть периодов спаренных матчей в Сочи. Образцовая игра на удержание минимальной разницы в счёте в дерби (именно после выигрыша у ЦСКА Жамнов непривычно много хвалил свою команду). Наконец, всего одна пропущенная от «Куньлуня», который даже сильным соперникам редко забивает меньше трёх.
«Локомотив» за последний месяц и вовсе лишь раз пропустил больше двух шайб. Поэтому с точки зрения тотала выбор очевиден. Зрители точно не увидят больше пяти голов. Вице-чемпионы без проблем притормозят звёзд нападения «Спартака» — а сами попытаются обойтись малой кровью, сберегая силы на бойню с другим московским клубом (против армейцев предстоит играть в четверг). Шансов на победу у красно-белых мало – в своих нынешних кондициях команда Никитина просто переедет хозяев», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».