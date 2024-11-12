«Спартак» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.24.

«Парадокс, но после громкого домашнего поражения от СКА дела у «Спартака» пошли на лад. Красно-белые не только одержали пять побед подряд, но и научились строго играть в обороне. Всего одна пропущенная за шесть периодов спаренных матчей в Сочи. Образцовая игра на удержание минимальной разницы в счёте в дерби (именно после выигрыша у ЦСКА Жамнов непривычно много хвалил свою команду). Наконец, всего одна пропущенная от «Куньлуня», который даже сильным соперникам редко забивает меньше трёх.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» за последний месяц и вовсе лишь раз пропустил больше двух шайб. Поэтому с точки зрения тотала выбор очевиден. Зрители точно не увидят больше пяти голов. Вице-чемпионы без проблем притормозят звёзд нападения «Спартака» — а сами попытаются обойтись малой кровью, сберегая силы на бойню с другим московским клубом (против армейцев предстоит играть в четверг). Шансов на победу у красно-белых мало – в своих нынешних кондициях команда Никитина просто переедет хозяев», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».