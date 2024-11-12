«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Москве

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.72.

«В этом матче сыграют лидеры Западной конференции, хотя на самом деле явный фаворит здесь «Локомотив». «Спартак» занимает второе место, но отстаёт от Ярославля на 11 очков, что для КХЛ является практически пропастью. «Локомотив» за 26 матчей проиграл всего четыре встречи, из которых лишь две закончились в основное время. Команда Игоря Никитина одержала уже 10 побед подряд. И среди соперников оказывались и аутсайдеры, и крепкие команды. В эту десятку вошли в том числе московское «Динамо» (4:3 Б), СКА (3:2), лидер Востока «Трактор» (5:3) и дважды «Ак Барс» (3:2 Б и 2:1). «Локомотив» по-прежнему пропускает меньше всех в лиге, и вряд ли эта тенденция нарушится до конца регулярки. В этом и заключается принцип игры ярославской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Спартака» победная серия в два раза короче. В пяти матчах красно-белые обыграли в овертайме «Витязь» (4:3 ОТ), дважды в Сочи команду Сергея Зубова (4:0 и 3:1), ЦСКА (2:1) и «Куньлунь» (5:1). Согласитесь, за исключением армейской команды, не самые крепкие соперники. Даже наоборот — главные аутсайдеры Западной конференции. А вот СКА до этого, например, дома уступил с большим разрывом — 2:5. Ещё раньше случались и другие неудачные матчи. Здесь и поражение во Владивостоке (3:4 ОТ), и разгром от московского «Динамо» (0:5), и два подряд домашних проигрыша «Металлургу» (2:5) и «Салавату Юлаеву» (2:5). «Спартак» далёк от идеала, хотя и занимает вторую строчку на Западе. Но, пожалуй, это «Локомотив» настолько хорош, что остальные команды не дотягиваются до уровня ярославской команды.

Когда-то и эта серия «Локомотива» прервётся, но команда Игоря Никитина в этом сезоне если и проигрывает, то почему-то более слабым соперникам, чем «Спартак». Ставка: итоговая победа «Локомотива», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».