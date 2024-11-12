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«Салават Юлаев» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Уфе
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Лада».

Ставка: ничья за 4.30.

«Как бы парадоксально ни выглядела эта ставка, но советовал бы брать ничью в основное время. Уфимцы вовсе не являются безоговорочным фаворитом. Если оценивать обоих соперников не по итоговому счёту последних матчей, а по игре, то у «Салавата» заканчиваются силы, а вот «Лада» была как минимум небезнадёжна в гостях у ЦСКА. Армейцы воспользовались слабостью тольяттинцев в игре на пятаке и очень большой лояльностью судей к жёсткому давлению на вратаря Подъяпольского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что команда Браташа выглядит в последнее время классно – волевая, цепкая, способная добыть результат в рациональном ключе. А вот хозяева даже с кризисным «Торпедо» в основное время не справились. Теперь будут бодаться с куда более колючим соперником. Тактические предпочтения обоих главных тренеров гарантируют, что оборона окажется главнее атаки. В матче точно будет заброшено меньше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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