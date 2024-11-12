Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти из группы на Итоговом турнире ATP

Сегодня Даниил Медведев сыграет свой второй матч на Итоговом турнире АТР. Россиянин встретится с австралийцем Алексом де Минором.

Букмекеры оценили шансы Медведева выйти в полуфинал после поражения в 1-м туре от Тейлора Фрица. Поставить на то, что Даниил сможет переломить ситуацию и выйти из группы, можно с коэффициентом 4.50. Обратный исход доступен за 1.20. На то, что Медведев станет победителем квартета, можно сделать ставку с котировкой 13.00.

После 1-го тура по одной победе в своём активе имеют Тейлор Фриц и Янник Синнер. Таким образом, проигравший в матче Медведева и де Минора лишится шансов на продолжение борьбы.