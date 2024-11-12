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Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти из группы на Итоговом турнире ATP

Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти из группы на Итоговом турнире ATP
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Сегодня Даниил Медведев сыграет свой второй матч на Итоговом турнире АТР. Россиянин встретится с австралийцем Алексом де Минором.

Букмекеры оценили шансы Медведева выйти в полуфинал после поражения в 1-м туре от Тейлора Фрица. Поставить на то, что Даниил сможет переломить ситуацию и выйти из группы, можно с коэффициентом 4.50. Обратный исход доступен за 1.20. На то, что Медведев станет победителем квартета, можно сделать ставку с котировкой 13.00.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

После 1-го тура по одной победе в своём активе имеют Тейлор Фриц и Янник Синнер. Таким образом, проигравший в матче Медведева и де Минора лишится шансов на продолжение борьбы.

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