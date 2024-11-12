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«Салават Юлаев» — «Лада»: прогноз на встречу КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Лада»: прогноз на встречу КХЛ в Уфе
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада».

Ставка: «Лада» не проиграет «Салавату Юлаеву» за 2.18.

«Салават Юлаев» проиграл только две из восьми последних встреч. Но это не означает, что уфимцы набрали прекрасный ход. В соперники попались команды из нижней части сводной таблицы КХЛ, а также испытывающие проблемы на последнем отрезке сезона клубы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В отличие от уфимцев, «Лада» действительно здорово прибавила на последнем отрезке регулярки. Она выиграла пять из восьми последних матчей в основное время. В овертайме команда из Тольятти уступила «Трактору» (1:2 ОТ), а по итогам 60 минут проиграла «Адмиралу» (3:5) и ЦСКА (1:4). Это не критично.

На морально-волевых качествах тольяттинцы способны отнять очки у «Салавата Юлаева». В их игре больше страсти и сплочённости, чем у уфимцев. Заключить пари на то, что сыграет Х2, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

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