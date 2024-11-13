Назван фаворит матча «Авангард» — «Динамо»

13 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» будет играть с московским «Динамо» на льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске. Начало встречи – в 16:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение московскому «Динамо». Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.25. В случае успеха подопечных Алексея Кудашова выплата с 1000 рублей составит 2250 рублей.

Шансы омичей оценили в 2.80. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.62. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.