«Авангард» — «Динамо»: прогноз на матч в Омске

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Авангард» — «Динамо».

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.75.

Последние шесть матчей «ястребы» заканчивают с результатами в шахматном порядке. На днях победили СКА – 2:1. Вот только петербуржцы к этой игре подходили с серией из четырёх поражений. Особо радоваться не стоит. Ощущаются проблемы с реализацией моментов. С таким подбором хоккеистов нельзя так мало забивать.

Этот сезон начинался плохо для московского «Динамо», но Алексей Кудашов нашёл способ вернуть команду в игру. Бело-голубые взобрались на пятое место в таблице Западной конференции. Но в последних трёх встречах они выглядели уязвимыми и не такими самоуверенными, как прежде.

«Динамо» проиграло нестабильным «Торпедо» (4:5 Б) и «Ладе» (2:3), а победило кризисный «Витязь» (4:3). Бело-голубые либо поздно включались, либо теряли равновесие. Нужна стабильность в командной игре. Радуют только великолепные выступления Никиты Гусева. Нападающий набирает форму и является ключевым фактором успехов клуба.

После пятиматчевой результативной серии форвард взял передышку в двух встречах, но к предстоящей игре подходит с набранными очками в трёх матчах подряд. Причём за столь короткий промежуток Никита забросил три шайбы (по одной в каждой встрече) и сделал три голевых паса.

С 6 октября «Динамо» не проигрывает два матча подряд. «Авангард» не побеждал в двух встречах кряду с 9 сентября. Москвичи подходят к игре после поражения, а омичи — после победы. Пойдём на поводу у статистики и поставим на победу подопечных Кудашова с учётом овертайма и буллитов за 1.75. Их нынешняя форма явно лучше, чем у «ястребов», которым нужны глобальные перемены. И речь не про состав.