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«Металлург» — «Трактор»: букмекеры назвали фаворита дерби КХЛ

«Металлург» — «Трактор»: букмекеры назвали фаворита дерби КХЛ
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13 ноября на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Трактор». Начало южноуральского дерби — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.35. В случае успеха подопечных Андрея Разина выплата с 1000 рублей составит 2350 рублей.

Шансы челябинцев эксперты оценили в 2.65. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70.

Букмекеры уверены, что матч «Металлург» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.20.

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