«Металлург» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.05.

«Металлург» сильно штормит. Он очень плохо начал сезон и теперь с переменным успехом навёрстывает упущенное. Команда Андрея Разина расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от лидирующего «Трактора» составляет 10 очков.

У «Трактора» со стабильностью дела обстоят куда лучше, чем у клуба из Магнитогорска. Однако у него наметился первый спад в сезоне. Интересно, как Бенуа Гру найдёт выход из ситуации. До сих пор канадский специалист оставлял исключительно положительное впечатление.

За весь октябрь челябинцы потерпели только два поражения. Здорово прибавил Максим Шабанов. Он возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ. В 25 матчах талантливый 24-летний нападающий забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач.

Шабанов стал главным героем последней встречи с «Амуром» (4:3). Форвард оформил хет-трик из результативных передач. Челябинцы показали невзрачный хоккей и победили не без нервов. Однако важно, что команда сумела набрать очки, и лидер приложил к этому руку.

В предстоящем матче челябинцы выступят собраннее и увереннее. Пока что у подопечных Гру есть запас, но отрыв от «Автомобилиста» из-за потери очков в недавних играх с «Локомотивом» (3:5) и «Адмиралом» (3:4 ОТ) сократился. Пора взять себя в руки.

Южноуральское дерби обещает получиться интересным и насыщенным событиями. Предлагаем проверить ТБ 5.5 шайбы за 2.05. Пять из семи последних официальных очных встреч получились результативными. Показатели на дистанции к этому предрасполагают.