«Флорида» — «Нью-Джерси»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Нью-Джерси».

Ставка: ТБ 5 за 1.39.

«Встреча одной из лучших команд по домашним играм (5-1-1) и «командировочной» (6-3-0). У этой пары нет авторитетов.

«Флорида» — первая на Востоке (23 очка), щёлкает соперников как орешки, изредка давая осечки. Последний раз команда проигрывала 22 октября «Миннесоте». В активе семи побед кряду лишь последний матч с «Филадельфией» завершился за пределами основного, 4:3 хозяева выиграли по буллитам. Рейнхарт набирает минимум одно очко в семи играх подряд, Барков — в пяти. Средняя результативность — 3,8 гола за вечер, 25% реализация большинства и 87% — нейтрализация меньшинства.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 03:30 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Дэвилз» (третьи на Востоке, 22 очка) выглядят менее стабильно, чем действующий чемпион, но берут нахрапом. При Кифе команда стала играть более агрессивно, неуступчиво, в тело, старается бросать при любой возможности; с менее звёздным составом руки у тренера развязаны. У «Нью-Джерси» была неприятная серия из четырёх поражений в октябре, после которой обстановка выправилась: пять побед в семи встречах, одно поражение на выезде. Хозяевам будет весело. «Дэвилз» обильно забивают — 3,44 за вечер, пропускают меньше «пантер» — 2,72, чаще реализуют численное преимущество — 28% — и не боятся идти в борьбу.

Оба наставника положительно относятся к «грязным приёмам». У судей будет много работы. Соперники потолкаются, поскандалят и оформят ТБ 5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».