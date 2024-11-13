«Динамо» Минск — «Торпедо»: эксперты оценили шансы команд

13 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» будет играть с «Торпедо» на льду «Минск-Арены» в Беларуси. Начало встречи – в 19:10 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «зубрам». Поставить на победу минского «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Шансы нижегородцев оценили в 2.45. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Заключить пари на гол в каждом периоде предлагают за 1.60.