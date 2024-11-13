«Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз на матч 13 ноября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Динамо» Минск — «Торпедо».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.80.

«Зубры» подходят к предстоящему матчу с двумя победами подряд. Они обыграли «Салават Юлаев» (3:2 Б) и «Северсталь» (3:1). Характер и сила воли у минчан определённо присутствуют. Победу во встрече с уфимцами они вымучили.

С «Торпедо» происходят странные вещи. Нижегородцы занимают шестое место в таблице Западной конференции, опережая минчан всего на два очка. Автозаводцы показывают открытый хоккей, забросив 92 шайбы в 26 играх, но и пропускают немало – 77 шайб.

Последние 7 из 10 матчей подопечные Игоря Ларионова проиграли. В таком же количестве встреч они не могли забросить больше двух шайб. Отвели душу нижегородцы в минувшей игре с «Сочи». Они победили со счётом 7:1, но могли забивать больше. Кагарлицкий, Конюшков, Ларионов и Линч набрали по три очка.

До этой великолепной победы над одной из худших команд регулярного чемпионата «Торпедо» проиграло две встречи подряд. Уступили автозаводцы «Локомотиву» (1:2 Б) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). В составе Игоря Ларионова приносят результат не только ветераны, но и совсем молодое поколение.

18-летний Никита Артамонов в 26 играх набрал 22 (13+9) очка. Впечатляет игра 35-летнего Дмитрия Кагарлицкого, на счету которого в 22 встречах 17 (6+11) очков. Но чего-то очень часто не хватает нижегородцам. Может быть, спад временный, но если это так, то пора бы с ним заканчивать.

Матчи между «Динамо» и «Торпедо» не лишены изыска. Последние четыре из пяти очных встреч получались результативными. В них забивалось не менее семи голов. Думаем, что и в этой игре будет много моментов и заброшенных шайб. Прогнозируем тотал больше 5.5 шайбы за 1.80.