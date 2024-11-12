«Сиэтл» — «Коламбус»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Сиэтл» — «Коламбус».

Ставка: тотал «Коламбуса» больше 2 за 1.44.

«Новый тренерский штаб «Кракена» с самого начала вызывал много вопросов, поэтому результат вполне закономерен: четыре поражения в последних пяти матчах, 12-е место на Западе, 13 очков и 44:48 по голам. Одно дело — выиграть Кубок Стэнли по чужим заготовкам и с топами в составе (ага, про «Питтсбург» в 2009 году), другое — выстраивать команду без звёзд и лидеров. Игры нет, нет и результата. В последнем матче удалось обыграть потерянный на выездах «Вегас» (4:3 в овертайме), который в этом сезоне одержал лишь одну гостевую победу.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних четырёх очных встречах с «Блю Джекетс» «Сиэтл» при другом тренерском штабе выходил победителем. Обе команды пропускают больше, чем забивают.

«Коламбус» снова «дарит» результаты обычного «Коламбуса»: пять проигрышей кряду, 12 очков в 14 матчах и предпоследнее место на Востоке. Зато Марченко (6+9) и Чинахов (4+6) стабильно набирают очки. Воронков вернулся в строй и даже успел забить гол. Если нападение и большинство в этом сезоне показывают импульс, то положительные моменты в обороне и вратарской линии чаще всего не прослеживаются. Вторник — антихоккейный день для «Коламбуса»: поражения в восьми гостевых матчах по вторникам. Также команда проигрывает во вторых отрезках соперникам из Тихоокеанского дивизиона. Расписание уже не изменить, но можно улучшить результаты. К примеру, российским игрокам — продолжить набирать очки, а индивидуальный командный показатель выбить на ИТБ 2», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».