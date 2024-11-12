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«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, какие прогнозы

«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, какие прогнозы
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12 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Локомотивом» на льду арены «Мегаспорт». Начало — в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.35. Шансы красно-белых оценили в 2.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5,5 шайбы можно за 2.20, а тотал меньше 5,5 шайбы оценён в 1.62. Ставки на «обе забросят больше 1,5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.73.

Подопечные Алексея Жамнова набрали отличную форму. Команда медленными темпами набирала обороты и разогналась так, что теперь занимает второе место в таблице Западной конференции. Впереди только непоколебимый «Локомотив». Разница между клубами большая — 11 очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Спартак» выиграл. Сначала он размялся на «Витязе» (4:3 ОТ) и «Сочи» (4:0 и 3:1), а затем победил в московском дерби с ЦСКА (2:1). Как сказал главный тренер красно-белых, это одна из немногих игр, после которой ему было по-настоящему приятно зайти в раздевалку. Его подопечные чётко выполнили задачу и играли все 60 минут, не опуская руки. В последней встрече с «Куньлунем» красно-белые победили со счётом 5:1.

Железнодорожники творят настоящую магию, пишут историю и возглавляют таблицу Западной конференции с 46 очками. Подопечные Игоря Никитина проиграли всего лишь 4 из 26 встреч. Да и то в двух матчах уступили за пределами основного времени.

К предстоящему матчу «Локомотив» подходит с серией из 10 побед. За это время он выигрывал у таких сильных соперников, как московское «Динамо» (4:3 Б), СКА (3:2), «Ак Барс» (3:2 Б и 2:1), «Трактор» (5:3) и «Торпедо» (2:1 Б).

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