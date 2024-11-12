Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Салават Юлаев» — «Лада»: кто фаворит матча КХЛ, какие прогнозы и ставки

«Салават Юлаев» — «Лада»: кто фаворит матча КХЛ, какие прогнозы и ставки
Аудио-версия:
Комментарии

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.72. Шансы тольяттинцев эксперты оценили в 4.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают, что матч «Салават Юлаев» — «Лада» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40.

«Салават Юлаев» проиграл только два из восьми последних матчей. Поспешно делать вывод о том, что команда набрала хороший ход и нашла свою игру. Дело в том, что только три из шести побед подопечные Виктора Козлова одержали в основное время. И это при том, что у них был не очень сложный календарь.

«Лада» действительно здорово прибавила на последнем отрезке сезона. Она выиграла пять из восьми последних матчей в основное время. В овертайме команда из Тольятти уступила «Трактору» (1:2 ОТ), а по итогам 60 минут проиграла «Адмиралу» (3:5) и ЦСКА (1:4).

Материалы по теме
«Салават Юлаев» — «Лада». Браташ выведет Козлова на эмоции
«Салават Юлаев» — «Лада». Браташ выведет Козлова на эмоции
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android