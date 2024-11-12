«Салават Юлаев» — «Лада»: кто фаворит матча КХЛ, какие прогнозы и ставки

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.72. Шансы тольяттинцев эксперты оценили в 4.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры считают, что матч «Салават Юлаев» — «Лада» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40.

«Салават Юлаев» проиграл только два из восьми последних матчей. Поспешно делать вывод о том, что команда набрала хороший ход и нашла свою игру. Дело в том, что только три из шести побед подопечные Виктора Козлова одержали в основное время. И это при том, что у них был не очень сложный календарь.

«Лада» действительно здорово прибавила на последнем отрезке сезона. Она выиграла пять из восьми последних матчей в основное время. В овертайме команда из Тольятти уступила «Трактору» (1:2 ОТ), а по итогам 60 минут проиграла «Адмиралу» (3:5) и ЦСКА (1:4).