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«Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз букмекеров на матч в Казани

«Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз букмекеров на матч в Казани
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13 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть встреч. В самой поздней из них на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани померяются силами местный «Ак Барс» и «Куньлунь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.44, это примерно 67% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1440 рублей.

Шансы «Куньлунь Ред Стар» эксперты оценили в 7.50 (12%). Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60 (21%).

Букмекеры уверены, что матч «Ак Барс» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

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