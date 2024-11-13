«Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь».

Ставка: «Ак Барс» победит + тотал больше 5.5 гола за 2.34.

В последних девяти матчах «Ак Барс» проиграл только возглавляющему турнирную таблицу Восточной конференции «Трактору» (1:3), а также лидирующему с большим отрывом «Локомотиву» (2:3 Б и 1:2). Результаты хорошие, хотя Анвару Гатиятулину ещё многое предстоит улучшить.

У «Куньлуня» результаты куда хуже. «Ред Стар» идут на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от располагающихся в зоне плей-офф команд большое, и вряд ли оно будет сокращаться.

Имеющихся ресурсов «Куньлуню» не хватает для стабильной демонстрации качественного хоккея. Бывает, что на воодушевлении, когда всё получается, «Ред Стар» побеждают даже сильных соперников. Однако это случается редко. Чаще всего они проигрывают, и нередко разгромно.

Подопечные Михаила Кравца выиграли только 2 из 10 последних матчей. Семь поражений они потерпели в основное время. За этот период команда пропустила целых 42 шайбы. Подводит как защита, так и вратарская бригада. В обороне у «Ред Стар» самый настоящий проходной двор.

В 25 встречах «Куньлунь» пропустил целых 96 шайб, что с большим запасом является худшим показателем в лиге. Если Кравец задумал побить антирекорд, то он всё делает правильно. Поставить на победу «Ак Барса» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34.

Несмотря на имеющиеся проблемы, «Ак Барс» видится явным фаворитом. Невзирая на ошибки и недочёты, команда Анвара Гатиятулина идёт уверенной поступью. Дома она должна уверенно победить пребывающий в чёрной полосе «Куньлунь». Сенсации ждать не стоит.