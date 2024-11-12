«БЕТСИТИ» разыграет 25 млн рублей в акции «Новогодняя миссия»

Букмекерская компания «БЕТСИТИ» запускает масштабную акцию «Новогодняя миссия», которая пройдёт с 12 ноября по 25 декабря. В ней могут участвовать как новые, так и действующие игроки. Получить призы можно двумя способами: принять участие в «Гонке ставок» или в «Твоём квесте». Есть шанс увеличить фрибет, поучаствовав сразу в двух форматах. Общий призовой фонд — 25 млн рублей.

Чтобы принять участие в «Гонке ставок», достаточно заключать пари на сумму от 500 рублей и коэффициентом от 1.50 на сайте «БЕТСИТИ» или в мобильном приложении. За каждую ставку начисляются баллы в турнирную таблицу. Чем больше ставка и выше коэффициент, тем больше баллов в зачёт акции. Призовой фонд разделят топ-25 участников, а победитель получит 3 млн рублей!

Для участия в акции «Твой квест» необходимо выполнять специальные задания. За их выполнение участники получают купоны. Квесты будут обновляться еженедельно в период с 12 ноября по 22 декабря. С ними можно ознакомиться на странице акции в разделе «Календарь квестов».

25 декабря среди обладателей купонов пройдёт розыгрыш 320 фрибетов номиналом до 50 тыс. рублей. Чем больше купонов, тем больше шансов получить выигрыш! Один победитель = один фрибет.

Присоединиться к «Новогодней миссии» можно до 22 декабря включительно!

Полные правила акции.

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