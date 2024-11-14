Греция — Англия: эксперты оценили шансы команд

В четверг, 14 ноября, на «Олимпийском стадионе» в Афинах состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Греция — Англия. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа сборной Греции оценивается коэффициентом 4.90 (около 20%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги В получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Ожидаемый счёт — 1:0 в пользу гостей (6.30).