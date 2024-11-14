Греция — Англия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Греция — Англия.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.74.

Сборная Греции демонстрирует невероятную стабильность. За четыре тура в конкурентоспособной, по собственным меркам, группе команда одержала четыре победы с общим счётом 9:1. То есть получается не только забивать большое количество голов (а девять мячей для такого защищающегося квартета — это много), но и следить за своими воротами.

Более того, греки в шаге от сенсации. Перед ноябрьскими матчами они лидируют, набрав все 12 возможных очков. Для повышения до Лиги А достаточно просто не проиграть сборной Англии в предстоящем домашнем матче. И с учётом нынешнего состояния сборной Англии шансы действительно не такие уж призрачные, как может показаться. Да и мечтать, как известно, не вредно.

Дело в том, что английская национальная команда переживает непростой период. Гарет Саутгейт покинул пост после Евро-2024, а назначенный новым главным тренером Томас Тухель сможет приступить к работе только с 2025 года. Так что групповой этап этого цикла Лиги наций предстоит завершить тренеру молодёжки Ли Карсли.

С исполняющим обязанности главного тренера англичане дважды обыграли Финляндию (3:1) и пока один раз — Ирландию (2:0), а вот с Грецией оступились (1:2). Понятно, что теперь они должны собраться и выйти на поле очевидными фаворитами. Вот только разгрома мы бы ждать не стали. За греков — домашняя поддержка, приличная форма и трёхочковый запас. Торопиться им абсолютно некуда.

Скорее всего, гости в предстоящем матче приберут мяч к своим рукам и будут контролировать игру, пытаясь взломать оборону соперника в позиционных атаках. Хозяевам, конечно, останется только обороняться, но, как мы уже выяснили, с обороной у них порядок. Ожидаю напряжённую игру со статистическим перевесом гостей и небольшим количеством голов. А как сложится результат — увидим.