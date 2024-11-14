Бельгия — Италия: прогноз на матч 14 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Бельгия — Италия.

Ставка: Италия не проиграет + обе забьют за 2.40.

Сборная Бельгии находится в неприятном положении. За два тура до конца группового этапа команда располагается на третьей строчке, набрав четыре очка. Прямой вылет не пугает, ведь отрыв от Израиля составляет четыре очка. Но не исключены стыки, да и до плей-офф далеко.

Дело в том, что во второй группе, помимо израильтян, есть ещё мощные сборные Италии и Франции. И эти самые сборные будут спорить между собой за первую строчку, а бельгийцы отстают от топ-2 на пять очков. Фактически для сохранения шансов на выход в четвертьфинал бельгийцам необходимо в ближайшем матче обыграть итальянцев.

Вот только последние результаты вселяют разве что неуверенность. Израиль получилось обыграть (3:1), а вот с Францией (0:2 и 1:2) и Италией (2:2) возникли проблемы. Скорее всего, возникнут снова.

Сборная Италии заслуженно лидирует в квартете. Единственная осечка на отрезке из четырёх туров случилась именно в домашнем матче со сборной Бельгии. Но здесь обязательно надо сказать, что хозяева к концу первого периода вели со счётом 2:0. И если бы не остались в меньшинстве на 38-й минуте, то наверняка довели бы дело до разгрома.

С реализацией сейчас у подопечных Лучано Спаллетти проблем не наблюдается. Суммарно в довольно сложной группе они забили 14 мячей. Кроме того, стоит отметить возвращение после длительной дисквалификации Сандро Тонали. На чемпионате Европы итальянцам не хватало некоторых качеств этого футболиста, в Лиге наций же он стабильно выходит в старте.

Впрочем, тренерский штаб неплохо использует и других игроков. У Матео Ретеги, например, три очка по системе «гол+пас» за три игры в старте. У Джакомо Распадори — тоже, но за две игры в старте. Короче говоря, у сборной Италии сейчас всё гораздо лучше, чем летом. В отличие от сборной Бельгии. А потому максимум, на что могут рассчитывать хозяева, — голы в обе стороны и ничья. Хотя, полагаю, гости могут и выиграть.