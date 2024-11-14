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Назван фаворит матча Бельгия — Италия

Назван фаворит матча Бельгия — Италия
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В четверг, 14 ноября, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Бельгия — Италия. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры предпочтение отдают подопечным Доменико Тедеско. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 2.48, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа сборной Италии оценивается коэффициентом 3.05 (32%), а ничейный исход — коэффициентом 3.38 (28%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча представителей второй группы Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97.

Заключить пари на гол в исполнении каждой из команд предлагается за 1.75.

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