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«Сибирь» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Сибирь» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – СКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.89.

«Гости не просто проиграли пять матчей подряд. Они ещё по ходу этой серии ни разу не забили больше двух шайб, а также удивили какой-то непонятной разобранностью. Старание и стремление играть в активный хоккей у команды почему-то появляется только тогда, когда соперник начинает вести 2:0. Когда-то эта чёрная серия должна закончиться. К тому же не ошибёмся, предположив, что на этот матч СКА вылетит как на седьмую игру высокого раунда плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибири» откровенно не повезло – нет сомнений, что хозяева попадут под горячую руку разозлённым питерцам. И потерпят разгромное поражение. Новосибирцы и сами на спаде. В последние четыре недели они провели восемь матчей, из них выиграли всего один (благодаря разгильдяйству «Магнитки»). И при этом уступали не только сильным, но и абсолютно проходным соперникам: «Барысу», «Северстали». Напрашивается и ставка на высокий тотал. Полмесяца назад в Санкт-Петербурге «Сибирь» проиграла команде Ротенберга 3:6. В предстоящей встрече результативность тоже будет серьёзной – минимум шесть шайб на двоих», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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