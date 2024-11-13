«Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз «Чемпионата» на игру КХЛ в Казани

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.

В последних девяти встречах «Ак Барс» уступил только возглавляющему турнирную таблицу Восточной конференции «Трактору» (1:3), а также лидирующему с большим отрывом «Локомотиву» (2:3 Б и 1:2). Результаты хорошие, но Анвару Гатиятулину ещё многое предстоит улучшить.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Куньлуня» результаты куда хуже, чем у «Ак Барса». Да и проблем у него будет поболее. «Ред Стар» идут на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от располагающихся в зоне плей-офф команд большое, и вряд ли оно будет сокращаться. Подопечные Михаила Кравца выиграли только 2 из 10 последних матчей.

У «Ак Барса» не всё гладко, но команда стабильно набирает очки на классе и характере. «Куньлунь» же чаще всего побеждает в матчах с пребывающими на спаде клубами или аутсайдерами. Во встречах с соперниками из верхней части сводной таблицы КХЛ он терпит то разгромные, то крупные поражения. Поставить на победу «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.77.