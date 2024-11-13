«Металлург» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на встречу КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

«Металлург» сильно штормит. Он очень плохо начал сезон и теперь с переменным успехом навёрстывает упущенное. Настрой на грядущую встречу у магнитогорцев будет запредельный. При наличии особой мотивации они обычно демонстрируют показательный хоккей. В начале октября подопечные Разина крупно обыграли ЦСКА (7:0) и разгромили «Спартак» (5:2), а затем одолели московское «Динамо» (5:3).

У «Трактора» со стабильностью дела обстоят куда лучше, чем у клуба из Магнитогорска. Однако у него наметился первый спад в сезоне. За весь октябрь челябинцы потерпели только два поражения. Пока что у подопечных Гру есть запас, но отрыв от «Автомобилиста» из-за потери очков в недавних играх с «Локомотивом» (3:5) и «Адмиралом» (3:4 ОТ) сократился. Пора взять себя в руки.

Выявить фаворита невозможно. Всё будет зависеть от того, кто лучше настроит своих подопечных на южноуральское дерби. В любом случае команды должны показать лучший хоккей и порадовать изобилием голов. С результативностью у магнитогорцев и челябинцев проблемы возникают редко. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10.