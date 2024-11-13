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«Металлург» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на встречу КХЛ

«Металлург» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на встречу КХЛ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

«Металлург» сильно штормит. Он очень плохо начал сезон и теперь с переменным успехом навёрстывает упущенное. Настрой на грядущую встречу у магнитогорцев будет запредельный. При наличии особой мотивации они обычно демонстрируют показательный хоккей. В начале октября подопечные Разина крупно обыграли ЦСКА (7:0) и разгромили «Спартак» (5:2), а затем одолели московское «Динамо» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Жарков, Котляревский) – 04:52 (5x5)    

У «Трактора» со стабильностью дела обстоят куда лучше, чем у клуба из Магнитогорска. Однако у него наметился первый спад в сезоне. За весь октябрь челябинцы потерпели только два поражения. Пока что у подопечных Гру есть запас, но отрыв от «Автомобилиста» из-за потери очков в недавних играх с «Локомотивом» (3:5) и «Адмиралом» (3:4 ОТ) сократился. Пора взять себя в руки.

Выявить фаворита невозможно. Всё будет зависеть от того, кто лучше настроит своих подопечных на южноуральское дерби. В любом случае команды должны показать лучший хоккей и порадовать изобилием голов. С результативностью у магнитогорцев и челябинцев проблемы возникают редко. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10.

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